現在放送中の大河ドラマ『光る君へ』の?一条天皇?役で、知名度＆好感度ともに急上昇中の塩野瑛久さん。優美なロイヤルスマイルに多くのレディたちが心を掻き乱されているけれど、その表情、その佇まいは努力と研鑽の賜物。デビューして12年、多彩な役を突き詰め、積み重ねてきた塩野さんの俳優人生に迫ります。 演じた役は自分にとって全部がハマり役ーー現在放送中の大河ドラマ『光る君へ』で、一条天皇という重要な役どころ