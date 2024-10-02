引き締めたいパーツとして“太もも”を挙げる方は少なくないと思います。その引き締めの鍵となるのが骨盤周りの歪みを整えること。そこで習慣に採り入れたいのが、骨盤周りを整えつつ程良く引き締まった下半身へと導く簡単エクササイズ【レッグアブダクション】です。骨盤を安定させる「筋膜張筋」やお尻の形に大きく影響を与える「中臀筋」、さらには太もも周りの筋肉と下半身全体にアプローチでき、下半身のダイエット＆スタイル