ワンピは1枚でコーデが完成するだけに、各骨格の弱点が目立ちがち。読者アンケートで多数届いた骨格別のお悩みを、人気スタイリストの筒井さんが持ち前のセンスと経験値で解決♪骨格診断にはあえて基づかないことで、みんなの「着たい！」気持ちを叶えます。今回は骨格ナチュラルさんの悩みを解消する秋ワンピをピックアップ