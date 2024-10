GLAYが10月9日にリリースする最新アルバム『Back To The Pops』の収録曲「Beautiful like you」が、HBC北海道放送 連続ドラマ『三笠のキングと、あと数人』の主題歌に決定した。本ドラマの主演は、期待の若手俳優・高杉真宙と柄本時生。現代社会で生きづらさを抱えた地元出身の若者達が、盆踊りで巻き起こす騒動とほろ苦い恋物語をベースに、新しい地域のあり方を考え、若者が町と共に成長していく地方と人の創生がテーマの、オリ