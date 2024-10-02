「らあめん花月嵐」は、2024年10月2日(水)よりSPICY CURRY 魯珈、齋藤絵理店主監修のもと『SPICY MISO RAMEN 魯珈』を国内の花月嵐で期間限定販売中です。 らあめん花月嵐『SPICY MISO RAMEN 魯珈』 「らあめん花月嵐」は、2024年10月2日(水)よりSPICY CURRY 魯珈、齋藤絵理店主監修のもと『SPICY MISO RAMEN 魯珈』を国内の花月嵐で期間限定販売中。■SPICY CURRY 魯珈×らあめん花月嵐のコラボ第2弾！！10月の期