『わたしの処女をもらってもらったその後。3』（ぴらにあ。：漫画、高岡未来：原作/KADOKAWA）第27回【全28回】年齢イコール彼氏いない歴更新中のOL・真野美咲は、もうすぐ29歳。処女であることを友人と慰めあっていたのに、その友人が結婚相談所で知り合った男性と結婚。置いていかれた気になった美咲は、自分も変わろうと決意する。しかし酔った勢いで会社一のイケメン・忽那航平と一夜を共にしてしまい…!? ワンナイトからはじ