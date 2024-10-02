「VISON［ヴィソン］」とVISONナイトウォーク製作委員会は、7月20日(土)から1年間の期間限定で「新しい月見」をテーマに、体験型イルミネーション「月の神さまと不思議なまつり」を開催中です。 VISON 体験型イルミネーション「月の神さまと不思議なまつり」 【イベント概要】名称：VISONライトアップショウ「月の神さまと不思議なまつり」主催：VISONナイトウォーク製作委員会開催場所：VISON(三重県多気郡多気