10月1日発売の『FLASH』の表紙・巻頭ページに、兒玉遥が登場している。【写真】ベッドでの大人の色気があふれるSHOTHKT48を卒業後女優として活動し、このたび放送が開始されたNHK連続テレビ小説『おむすび』にも出演する兒玉。今回『FLASH』では、セカンド写真集以来の2年ぶりとなるグラビアを披露した。真剣なまなざしから無邪気な笑顔までさまざまな表情を捉えており、特にベッドでの大人の色香があふれるカットは、彼女の今の魅