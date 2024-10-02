「明治プロビオヨーグルト PA−3」「同 ドリンクタイプ」明治は、食後の尿酸値の上昇を抑えることが報告されている「PA−3 乳酸菌」を使用した機能性表示食品「明治プロビオヨーグルト PA−3」「同 ドリンクタイプ」を、10月中旬から順次、リニューアル発売する。同商品の食べるタイプは摂取シーンが多いデザートシーン向けに甘さをアップさせ、ドリンクタイプはすっきりとした後味に改良し、リニューアルする。また、パッケージデ