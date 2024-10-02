「ネピア ネピネピ トイレットロール 2倍巻 12ロール RefF（リーフ） シングル／ダブル」王子ネピアは、10月1日から、「ネピア ネピネピ トイレットロール 2倍巻 12ロール RefF（リーフ） シングル／ダブル」を九州エリアで発売する。同商品はユニ・チャームによる水平リサイクルプロジェクト RefF（リーフ）に参画したもの。同社はRefF（リーフ）プロジェクトにおいて、これまでリサイクル消費されていなかった固形燃料（RPF）の