大阪松竹座『11月松竹新喜劇公演』（11月16日〜24日）の取材会が9月30日に行われ、松竹新喜劇の藤山扇治郎、渋谷天笑、曽我廼家一蝶、曽我廼家いろは、曽我廼家桃太郎、ゲストの洋あおいが意気込みを語った。【写真】藤山寛美さんの孫・藤山扇治郎演目は『砂糖壺』（茂林寺文福・舘直志合作、わかぎゑふ演出）のほか、演目総選挙第1位だった『人生双六』（茂林寺文福・舘直志合作、曾我廼家八十吉演出）を予定。11月の道頓堀に