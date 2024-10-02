関西学院大はアメフト部員の「大麻疑惑」に関し、3日に第2回の説明会を実施することを発表した。出席者は前回と同じく池埜聡部長、小野宏ディレクター、大村和輝監督とともに、今回は古川靖洋副学長も加わる。6〜7月に実施されたU20日本代表のカナダ遠征中に、関学大5選手が重大な規律違反を犯したとして、8月30日に日本アメリカンフットボール協会が処分を発表。うち1選手は大麻含有製品とみられる物質を所持、使用したとして