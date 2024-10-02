10月2日、大井競馬場で行われた11R・ジャパンダートクラシック（Jpn1・3歳・ダ2000m）は、坂井瑠星騎乗の1番人気、フォーエバーヤング（牡3・栗東・矢作芳人）が快勝した。1.1/4馬身差の2着に3番人気のミッキーファイト（牡3・美浦・田中博康）、3着に4番人気のサンライズジパング（牡3・栗東・音無秀孝）が入った。勝ちタイムは2:04.1（良）。2番人気で三浦皇成騎乗、ラムジェット（牡3・栗東・佐々木晶三）は、4着敗退。【ケ