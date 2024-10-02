今月14日、15日の秋の大祭で「竹ン芸」が奉納される長崎市の若宮稲荷神社では、限定の御朱印やお守りの頒布が始まりました。 若宮稲荷神社の御朱印には、男ギツネと女ギツネが技の一つ「扇」を披露する様子が描かれています。 御朱印は、長崎市伊良林地区に伝わる郷土芸能「竹ン芸」が毎年10月14日、15日に奉納されるのにあわせ、おととしから頒布されています。 さらに…。 （藤田 智子アナウ