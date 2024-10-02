長崎くんちの開幕まであと5日となりました。 3日に行われるのは、傘鉾や衣装をお披露目する長崎くんち「庭見世」。 各踊町の思いやこだわりはなど、まちのにぎわいを会場から生中継でお伝えします。 中継を担当するのは、冷川さんです。 （冷川小粹アナウンサー） 今年の7つの踊町が、自宅や店を開放して衣装や道具を披露します。 主な展示場所を紹介します。 興善町は、長崎市立図書館。 八幡