アソビシステム(東京都渋谷区)によるアイドルプロジェクト「KAWAII LAB．」が2024年10月2日に、東京都内で行われた「Pontaパス サービス説明会」に登場した。KDDI（東京都千代田区）が、有料会員サービス「auスマートパス」を「Pontaパス」にリニューアルする。それを記念し、3日からPontaパスを体験できるポップアップストア「Pontaパス Station」がオープン。「KAWAII LAB．」の所属メンバーはアンバサダーとして、日替わりで1日