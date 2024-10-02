新たに就任した小里農林水産大臣はきょう行った初めての会見で、主食のコメを中心に食料安全保障の強化を図っていく考えを示しました。小里泰弘農水大臣「農林水産省のまず最も大事な使命、役割は、国民の皆様に安心安全な食料を安定的に供給をしていくこと。そのために食料安全保障の強化、確立に全力で取り組んでまいる決意でございます」小里農水大臣は就任会見の冒頭、このように強調した上で、農業の構造転換を計画的に行って