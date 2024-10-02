David MillikenSuban Abdulla［ロンドン２日ロイター］ - イングランド銀行（英中央銀行）の金融政策委員会は２日、世界の資産価格は引き続き高水準にあり、地政学リスクに対する懸念が高まる中で、大幅な下落の恐れがあるとの認識を示した。英国の金融安定に対する全体的なリスクは６月の前回評価から変わっていないが、資産価格が８月の下落後に急回復したことに安心するのは誤りだと指摘した。「特に株式など複数の資