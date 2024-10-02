「GoPro HERO」は86gの極小ボディに4K・30fpsの動画撮影機能や最大5mの防水機能を詰め込んだカメラです。そんなGoPro HEROを借りられたので、ブレ補正性能や暗所撮影性能、バッテリー性能などを詳しく確かめてみました。GoPro HERO (GoPro最小のアクションカメラ)https://gopro.com/ja/jp/shop/cameras/learn/hero/CHDHF-131-master.htmlGoPro HEROはバッテリー内蔵式の小型防水カメラです。GoPro HEROの見た目やGoPro HERO13 Blac