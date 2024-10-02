メジャーリーグ、サンディエゴ・パドレスのダルビッシュ有投手の妻で元レスリング世界女王・、山本聖子さんが1日、アメーバオフィシャルブログを更新。2024シーズンのMLB（メジャーリーグベースボール）のポストシーズンの開幕を前に心境明かした。【写真】ワイフ達とチャットで決めた夫・ダルビッシュ有ら応援グッズほか【5点】この日、「いよいよ始まります！」と題してブログを更新。絵文字を交えながら「明日からMLBポストシー