◆第２６回ジャパンダートクラシック・Ｊｐｎ１（１０月２日、大井・ダート２０００メートル、良）今年から大幅な路線改革が行われた３歳ダート３冠の最終戦は牡馬１５頭（ＪＲＡ７、南関東５、他地区３）で争われ、三浦皇成騎手が騎乗した単勝２番人気でＪＲＡのラムジェット（栗東・佐々木晶三厩舎、父マジェスティックウォリアー）は４着だった。前走で東京ダービーを制覇し、５連勝での世代最強の座を狙ったが、頂点には届か