◆第２６回ジャパンダートクラシック・Ｊｐｎ１（１０月２日、大井・ダート２０００メートル、良）今年から大幅な路線改革が行われた３歳ダート３冠の最終戦は牡馬１５頭（ＪＲＡ７、南関東５、他地区３）で争われ、武豊騎手が騎乗した単勝４番人気でＪＲＡのサンライズジパング（栗東・音無秀孝厩舎、父キズナ）は３着に終わった。道中は３番手でレースを進め、直線は前のフォーエバーヤングを追ったが突き放された。前走の不来