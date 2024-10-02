『刀剣乱舞ONLINE』を原案とする新プロジェクト『ぴゅあくる刀剣男士』のキービジュアルが公開された。またテイスティング公演の公式HP先行チケットも決定された。『刀剣乱舞 ONLINE』（DMM GAMES/NITRO PLUS）は累計ユーザー数1300万突破の人気PCブラウザ・スマホアプリゲーム。プレイヤーは名だたる刀剣が戦士へと姿を変えた「刀剣男士（とうけんだんし）」を率いる「審神者（さにわ）」となり、歴史を守る戦いに臨む。短刀、脇