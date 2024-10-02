フジテレビ系「小泉孝太郎＆ムロツヨシ自由気ままに２人旅後編日光ＳＰ」が２日放送され、大物ゲストの意外な素顔にＳＮＳが沸いた。サプライズゲストとして登場した反町は、サウナ仲間のムロツヨシに、「今度よろしくね」と同番組に出て「バーベーキュー」をすることまで説明。ムロが「先輩、それ、（サプライズだから）言っちゃいけないやつですよ」と伝えたことを笑いながら明かした。栃木での旅で、高級近江牛と天