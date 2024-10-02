中国では1日から国慶節の大型連休が始まり、中国人旅行者による大移動が起きている。中でも日本は人気の旅行先であり、ある夫婦の日本観光に密着した。【画像】節約志向の中国人観光客人気の旅行先は日本■“爆買いの象徴”銀座で変化も1日から中国で始まった国慶節の大型連休。7日間で、のべ19億人以上が移動するとみられている。景気減速が続く中国では、低予算の国内旅行や近場の外国旅行が人気だという。そんな節約志向