俳優伊藤英明（49）が2日、都内で行われた「DMM TVまつり」に登壇した。来年春からDMM TVで配信予定のオリジナルドラマ「ドンケツ」で主演を務めることが発表された。たーし氏による同名漫画の実写化。北九州最大の極道組織・月輪会（がちりんかい）の沢田マサトシ（ロケマサ）役を伊藤が演じる。筋骨隆々のロケマサを演じるにあたり「なるべくビジュアルを近づけられるよう、1日2時間、週に5日間（トレーニングを）やっています」