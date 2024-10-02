今回ご紹介するのはとむ猫さんがニコニコ動画に投稿した『雑談きりたん 彼岸花・茂木城山公園と八千代村上緑地公園』です。投稿者メッセージ（動画説明文より）今年の彼岸花見物です﻿﻿﻿暑さのピークも去った9月末から10月上旬は彼岸花が咲き誇るシーズンです。一見茎と花しかないように見える彼岸花ですが、実は花が枯れた後に葉が出てくるという特徴を持った植物です。深紅の花を咲かせる本花は別名