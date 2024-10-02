新潟から全国に誇りたいグルメ。今回は“新潟市民の台所”として長年愛される場所で味わえるダシにこだわった親子丼を紹介します。 ■“あぶり親子丼”3種類から選べるこだわりのダシ！ 【長谷川珠子アナウンサー】「古町のぷらっと本町にある青海ショッピングセンター。中に入ると、中国料理店や鮮魚店など6つのお店が軒を連ね、古町のお昼時を支えています」海の幸などが並び、“新潟市民の台所”とも呼ばれている