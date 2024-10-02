10月1日に発足した石破内閣に対し、北朝鮮による拉致被害者・曽我ひとみさんが拉致問題の解決に向け「今すぐにでも行動してほしい」と訴えました。1日に発足した石破内閣…【石破首相】「拉致問題は私ども内閣の最重要課題。すべての拉致被害者の方々の一日も早いご帰国を実現すべく、強い決意を持って取り組んで参ります」歴代の内閣と同じように、拉致問題を最重要課題に据えていますが、拉致被害者の曽我ひとみさんが1日にコメ