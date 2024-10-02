◇Jpn1・ジャパンダートクラシック（2024年10月2日大井ダート2000メートル）今年創設された3歳ダート3冠の最終戦「ジャパンダートクラシック」は、フォーエバーヤング（牡3＝矢作）が制した。武豊が騎乗したサンライズジパング（牡3＝音無）は3着でタイトルに届かなかった。前走Jpn2の不来方賞を快勝して大一番に臨んだが、ライバルに屈した。▼ジャパンダートクラシックダート競走の体系整備によって、今年から創設さ