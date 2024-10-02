取引先の会社から約2260万円分のケーブルをだまし取ったとして、男が逮捕されました。 【写真を見る】「約2200万円のケーブル」詐取容疑 余罪は1億円超か元工事会社経営の男を逮捕熊本 詐欺の疑いで逮捕されたのは、熊本市南区城南町下宮地の会社員、白石健吾（しらいし けんご）容疑者（38）です。 白石容疑者は太陽光発電の工事会社を自ら営んでいた今年（2024年）1月18日から24日ごろの3回にわたり、熊本市