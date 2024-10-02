◇Jpn1・ジャパンダートクラシック（2024年10月2日大井ダート2000メートル）今年創設された3歳ダート3冠の最終戦「ジャパンダートクラシック」は、1番人気に支持されたフォーエバーヤング（牡3＝矢作）が制した。フォーエバーヤングは父リアルスティール、母フォエヴァーダーリング（母の父コングラッツ）の血統で通算7戦6勝。サウジダービー、UAEダービーを制し、米G1ケンタッキーダービーで僅差3着に入った世界レベル