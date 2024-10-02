2日、大井競馬場で行われた第26回ジャパンダートクラシック(3歳・JpnI・ダ2000m・1着賞金7000万円)は、2番手から4角で先頭に並びかけた坂井瑠星騎手騎乗の1番人気フォーエバーヤング(牡3、栗東・矢作芳人厩舎)が、好位から脚を伸ばした3番人気ミッキーファイト(牡3、美浦・田中博康厩舎)に1.1/4馬身差をつけ優勝した。勝ちタイムは2分04秒1(良)。 さらに5馬身差の3着に4番人気サンライズジパング(牡3