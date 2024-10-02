モデル・タレントとして活躍するユージと、フリーアナウンサーの吉田明世がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「ONE MORNING」（毎週月曜〜金曜6:00〜9:00）。「NEW TREND ONE」のコーナーでは、今、新しい生活の中で注目されているアイテム・企業・人物などにフォーカスします。9月26日（木）の放送では、「純木造8階建てのビル」に注目！ 株式会社AQ Groupの代表取締役社長・宮沢俊哉（みやざわ・としや）さんをゲス