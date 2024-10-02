円売り強まる、石破首相が追加利上げをけん制＝ロンドン為替 ロンドン午前、ドル円、クロス円が上昇している。石破首相が今日の日銀総裁との会談について、「現在、追加の利上げをするような環境にはない」と明言したことに反応。ドル円は144.10付近から一気に買われ、高値を144.67レベルに更新している。クロス円も再び買われており、ユーロ円は160.15レベル、ポンド円は192.21レベルに本日の高値を伸ばした。 USD/