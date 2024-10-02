秋田朝日放送 ２日午後秋田市土崎港で倉庫内のトラックが燃える火事がありました。この火事でけがをした人はいません。 警察と消防によりますと、２日午後５時５０分ごろ秋田市土崎港古川町にある事業所の従業員から「建物の中でトラックが燃えている」と１１９番通報がありました。秋田海陸の駐車場で大型トラックが燃えましたが午後６時５０分ごろに消し止められました。燃えたトラックの周りにはほかにもトラックが複数