◆第１０３回凱旋門賞・Ｇ１（１０月６日、パリロンシャン競馬場・芝２４００メートル＝ＪＲＡ海外馬券発売レース）追い切り＝１０月２日、仏シャンティイ・ラモルレイ調教場日本調教馬として悲願の初勝利を目指すシンエンペラー（牡３歳、栗東・矢作芳人厩舎、父シユーニ）が最終追い切りを行った。ダート周回コースで帯同馬のラファミリア（３歳１勝クラス）を追走し、追いかける形のままでフィニッシュ。余力を残した軽めのメ