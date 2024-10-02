「DMM TV」で配信されるオリジナルドラマ『外道の歌』でW主演を務める窪塚洋介（45）と亀梨和也（KAT-TUN／38）が2日、都内で行われた『DMM TV まつり ORIGINAL Content Lineup』に登壇した。【全身ショット】圧倒的オーラをまとう亀梨和也＆窪塚洋介今作は、漫画雑誌『ヤングキング』（少年画報社）で2014年から2023年まで連載されていた渡邊ダイスケ氏による『善悪の屑』と続編『外道の歌』を実写化。同イベントでは、ファー