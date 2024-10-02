（東京中央社）長野県松本市で9月28、29両日に行われた野外音楽フェスティバル「りんご音楽祭」で台湾のインディーズ音楽を紹介するステージ「ロマンチック台湾」が設けられ、スリーピースバンドのリリウム（百合花）など3組が登場した。会場はパフォーマンスが始まるとすぐに盛り上がりを見せた。台北駐日経済文化代表処台湾文化センターが同フェスと協力し、実現した。同センターの報道資料によれば、ステージは29日午後に行われ