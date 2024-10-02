完璧なカウンターを完結させた。横浜F・マリノスは10月２日、アジア・チャンピオンズリーグエリートのリーグステージ第２節で韓国の蔚山とホームで対戦している。開始４分に渡辺皓太のゴールで先制した横浜は、44分にリードを広げる。自陣からの速攻で、西村拓真を起点にエウベル→アンデルソン・ロペス→ヤン・マテウスとつなぎ、最後はヤン・マテウスの折り返しから西村が仕留めた。【画像】トップリーグに続々参戦！2024