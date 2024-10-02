第10回全日本実業団対抗女子駅伝予選会となるプリンセス駅伝 in 宗像・福津（20日）に出場する31チームを日本実業団連合が2日、発表した。上位成績16チームがクイーンズ駅伝（11月24日、宮城・仙台）への出場資格を与えられる。パリオリンピック™代表では後藤夢（24、ユニクロ）や、樺沢和佳奈（25、三井住友海上）がエントリーされた。※写真は後藤選手第1区 宗像ユリックス・・・・・・宗像大社 7.0 ?第2区 宗像大社・・・