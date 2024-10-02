TBS系『水曜日のダウンタウン』など、数々の人気バラエティーを手がける藤井健太郎氏による配信新番組『KILLAH KUTS（キラーカッツ）』の試写会が2日、都内の映画館で行われ、エピソード1「スポーツスタンガン」に参加したみなみかわ、お見送り芸人しんいちが登壇した。【写真】みなみかわが悪ふざけ？必死に逃れるお見送り芸人しんいち『KILLAH KUTS』は、藤井氏が演出する新番組で設楽統（バナナマン）、伊集院光、カズレー