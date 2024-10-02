100円ショップ「ダイソー」を展開する大創産業の複合店が、JR新宿駅東口にオープン。一兆円規模ともいわれる“100均”市場。その進化は止まりません！動画で紹介した商品（店舗により在庫状況は異なります）ダイソー▼みそ玉ストッカー/110円▼ゴミ取り手袋 くるんポイ 15枚/110円▼干せるブラシスタンド（3way）/110円▼薬味チューブホルダー/110円THREEPPY▼ペット用フードボウル/330円Standard Products▼crafts