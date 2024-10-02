石破総理は日銀の植田総裁と会談し、デフレからの早期脱却などに向け、緊密に連携していくことを確認しました。石破総理「政府と日本銀行で密接に連携をし、経済財政運営に万全を期してまいりたい」 日銀の植田総裁と会談した石破総理はデフレからの脱却に意欲を示し、「投資大国の実現に向け取り組んでいく」と政権の方針を説明しました。一方の植田総裁は“現在の金融政策は緩和的な状態だ”としたうえで、さらなる利上げを