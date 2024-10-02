広瀬めぐみ前参院議員の辞職に伴う参院岩手選挙区の補欠選挙（10月10日告示、27日投開票）をめぐり、参政党職員で新顔の吉田利也氏（48）が2日、立候補表明をした。記者会見に同席した同党代表の神谷宗幣参院議員は「（補選の候補者擁立を断念した）自民が担ってきた保守の受け皿となる」と話した。吉田氏は岩手県陸前高田市出身。人材派遣会社員などを経て、昨年夏から党本部の職員として勤務している。選挙に立候補した経験