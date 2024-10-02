アイドルグループ・#ババババンビの桃色担当、宇咲が「週刊少年マガジン」（講談社）１０月２日発売号に初登場。爽やかなグラビアショットを披露した。 【写真】宇咲のキュートな魅力が全開！ 担当者からは「素肌に羽織った桃色のモヘアのカーディガン姿、短めのＴシャツ姿…キレイでかわいい宇咲さんに夢中になること間違いなしのグラビアです！」と呼びかけられた。ＱＵＯカードプレゼント企画が