「DMM TV」で配信されるオリジナルドラマ『幸せカナコの殺し屋生活』（2025年2月配信開始）に出演するのん（31）、藤ヶ谷太輔（Kis-My-Ft2／37）が2日、都内で行われた『DMM TV まつり ORIGINAL Content Lineup』に登壇。アクションシーンに挑戦したことを明かした。【写真】藤ヶ谷太輔が銃をつきつけ…『幸せカナコの殺し屋生活』場面写真今作は、若林稔弥による4コマ漫画『幸せカナコの殺し屋生活』（星海社COMICS）が原作と