女優・のん、Ｋｉｓ‐Ｍｙ‐Ｆｔ２の藤ヶ谷太輔が２日、都内で「ＤＭＭＴＶ」のラインアップ発表会にＫＡＴ―ＴＵＮの亀梨和也、俳優・窪塚洋介、伊藤英明と出席した。のんと藤ヶ谷は、「幸せカナコの殺し屋生活」（英勉監督、来年２月配信）で共演。のん演じるＯＬカナコが、会社の上司からパワハラを受け、“超ホワイト待遇の殺し屋”に転職するブラックコメディーだ。藤ヶ谷は、無愛想ながらカナコを見守る殺し屋の相棒