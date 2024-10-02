メルセデス・ベンツ日本は10月2日、メルセデス・ベンツのプレミアムミドルサイズSUV「GLC」の特別仕様車「GLC 220 d 4MATIC Edition Black Stars（ISG搭載モデル）」と、「GLC クーペ」の特別仕様車「GLC 220 d 4MATIC クーペ Edition Black Stars（ISG搭載モデル）」を発表した。10月24日までオンラインショールームで先行予約を受け付け、10月25日以降は全国のメルセデス・ベンツ正規販売店でも予約を開始する。「GLC 220 d 4MAT