元彼がDV気質だったことから、暴力をふるわないコウは「優しい」と思っていた柚羽さん。ですが、恋人に暴力をふるわないことなんて当たり前と言われ…。Aiさん（@mayai260）が描くエッセー作品『ハイスペック旦那から逃げました』第14話をごらんください。 ©Ai ©Ai ©Ai ©Ai ©Ai ©Ai ©Ai ©Ai 「優しくさ